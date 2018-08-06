Более 300 студентов АлтГТУ завершили обучение на военной кафедре

Барнаул, , 13:59 — REGNUM Более 300 студентов, завершивших обучение на военной кафедре Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), приняли участие в торжественном мероприятии на площади Советов в Барнауле, сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

С окончанием обучения курсантов поздравили представители ректората, городской администрации, воинских частей, общественности, родные и друзья виновников торжества.

«Решениями экзаменационных комиссий все студенты аттестованы к присвоению первого офицерского звания и званий солдат и сержантов запаса», — сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Добавим, военная кафедра алтайского вуза является одной из старейших в сибирском регионе. Впервые офицеры запаса из числа студентов-политехников были подготовлены в 1945 году. Всего за 73 года сотрудники кафедры подготовили 20 тысяч офицеров запаса.