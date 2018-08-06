После векового перерыва: в Подмосковье обнаружили редкую ягоду

Красногорск, , 14:03 — REGNUM На севере Московской области спустя почти 100 лет экологи обнаружили мелкоплодную клюкву, сообщает 6 августа пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

«В Дубнинском болотном массиве найдена клюква мелкоплодная, которую в последний раз фиксировали в этих местах в 20-х годах прошлого века», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре Европейской России это растение является редчайшим и занесено в том числе в Красную книгу Подмосковья, поскольку оно характерно для севера таежной и юга тундровой зон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Курске в парке имени 50-летия ВЛКСМ обнаружили редкий гриб, внесенный в Красную книгу России.

Читайте подробнее: В Курске нашли редкий мухомор