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Deutsche Welle поможет Узбекистану в развитии СМИ

Общество

Немецкое издание планирует наладить сотрудничество с новым университетом журналистики и массовых коммуникаций

Deutsche Welle поможет Узбекистану в развитии СМИ
СМИ

Ташкент, 6 августа 2018, 13:46 — REGNUM  Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии выделит Узбекистану €30 тыс. на развитие СМИ, сообщает 6 августа издание «Народное слово».

1 августа представители телерадиокомпании Deutsche Welle встретились в Узбекистане с главным директором агентства по печати и информации Лазизом Тангриевым. Сотрудники немецкого издания планируют наладить сотрудничество с новым университетом журналистики и массовых коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая ректором нового университета и массовых коммуникаций Узбекистана назначен председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане назначен ректор нового Университета журналистики

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