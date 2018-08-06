Рассмотрение дела о разводе Степаненко и Петросяна отложено на неделю

Москва, , 13:40 — REGNUM Рассматривать дело о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна Хамовнический суд Москвы начнёт через неделю. На сегодняшнем заседании, 6 августа, было принято решение отложить рассмотрение на 13 августа.

Читайте также: Супруги Степаненко и Петросян делят имущество

Как пояснила представитель суда, это связано с принятием в производство встреченного иска, заявленного ответчиком.

Ранее по теме: Процесс по разводу Степаненко и Петросяна закрыли от прессы

Как сообщало ИА REGNUM, иск по разделу имущества, совместно нажитого с супругом, юмористом Евгением Петросяном, Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы в июле, попросив взыскать с супруга более 80% имущества. Петросян подал встречный иск к супруге, предложив поделить имущество поровну. На заседании, которое состоялось 6 августа, судья отказалась брать отвод. Также суд удовлетворил ходатайство адвоката Степаненко о рассмотрении дела в закрытом режиме. На это настаивала и сторона защиты сатирика.

Напомним, в браке Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили более 30 лет. Общая стоимость имущества юмористов может составлять 1,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Петросян подал встречный иск о разделе имущества к Степаненко