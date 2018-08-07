Глава «Объединенной зерновой компании» выиграл суды против сетевых издани

Москва, , 08:02 — REGNUM Генеральный директор «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко выиграл суды против сетевых изданий. Как пишет издание «Свободная пресса», таким образом Кийко доказал, что за свою репутацию можно бороться, даже если против тебя ведут заказную пиар-кампанию.

«Заказные публикации не имеют ничего общего со свободой слова, дискредитируют профессию журналиста, а за их размещением стоят исключительно меркантильные и низменные интересы, направленные на причинение репутационного вреда», — уверен адвокат адвокатского бюро Alliance Legal, представляющего интересы генерального директора ОЗК Михаила Кийко, Артем Гришин. Он отметил, что юридическая практика последнего времени свидетельствует, что и с подобным изданиями стало возможным бороться и при этом достаточно эффективно.

Так, Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск генерального директора «Объединенной зерновой компании» Михаила Кийко и признал не соответствующей действительности публикацию в The Moscow Post под названием «Генерал-миллионер рвется в заместители к Золотову». Администратор интернет-ресурса, пишет «Свободная пресса», фактически признал исковые требования. По мнению адвоката Михаила Кийко, «это подтверждает заказной характер целой череды заведомо ложных публикаций в отношении руководителя государственной корпорации».

Это был уже не первый судебный процесс, который завершился удовлетворением исковых требований Кийко и возглавляемой им корпорации. В декабре 2017 года Арбитражный суд г. Москвы признал несоответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Михаила Кийко и АО «Объединенная зерновая компания» публикацию, размещенную на Интернет-ресурсе Russian Criminal под названием «Каспийский груз Магомедовых». Затем, в июле этого года, Арбитражным судом г. Москвы удовлетворены исковые требования сразу в отношении нескольких интернет-изданий («Главк.инфо», «Компромат1») о признании заведомо ложной и подрывающей деловую репутацию истцов публикацию под названием «Коррупционер в погонах Михаил Кийко помогает олигарху Магомедову обогащаться на контрабанде».

«В производстве арбитражных судов имеются еще несколько подобных дел о защите чести, достоинства и деловой репутации Михаила Кийко и возглавляемой им корпорации», — отмечает Артем Гришин. Он уверяет: ни одна порочащая его клиента публикация не останется не оспоренной в суде.