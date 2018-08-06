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Делегация ЮФУ приняла участие в работе конференции XAFS-2018 в Кракове

Общество

Сотрудники вуза представили серию докладов в области спектроскопии рентгеновского поглощения

Ростов-на-Дону, 6 августа 2018, 13:20 — REGNUM  Группа специалистов международного исследовательского центра «Интеллектуальные материалы» Южного федерального университета (ЮФУ) приняла участие в работе конференции по спектроскопии рентгеновского поглощения XAFS-2018 в Кракове, сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

«Сотрудники МИЦ успешно представили целую серию устных и постерных докладов на этой наиболее значительной международной конференции в данной области науки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конференцию в Польше посетили более 500 ведущих специалистов из разных стран мира в области физики, химии, наук о материалах, биотехнологий, геологии. Мероприятие проводится раз в три года, и приглашение сотрудников ЮФУ выступить с докладами является признанием вклада учёных вуза в эту область исследований.

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