Mail.ru Group заступилась за осужденных за репост

Москва, , 13:39 — REGNUM Mail.ru Group предложила амнистировать граждан, осужденных за лайки и репосты в социальных сетях, а также декриминализировать подобные случаи в будущем. Об этом говорится в заявлении представителей компании.

Они отметили, что во многих регионах России всё чаще возбуждают уголовные дела за лайки и репосты в социальных сетях. При этом, по мнению Mail.ru Group, действия правоохранительных органов зачастую не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой.

«Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — заявили в компании.

Представители Mail.ru Group подчеркнули, что возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время «Прямой линии» 7 июня президент РФ Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за лайки и репосты не нужно доводить «до маразма и абсурда». Вскоре после этого депутаты Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ) внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые отменяют уголовную ответственность за подобные действия. Они предложили заменить её на штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на 15 суток.

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