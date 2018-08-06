Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

Москва, , 13:14 — REGNUM В Москве во второй половине недели прекратятся дожди, а к выходным температура воздуха опять приблизится к отметке в +30 градусов, сообщает 6 августа центр погоды «Фобос».

Отмечается, что в минувшие выходные на погоду в столице оказывал влияние циклон с северо-запада, температура воздуха ушла от +30 градусов, но погода оставалась по-летнему теплой. В начале этой недели влияние циклона усилится.

«Погода останется неустойчивой, понижение температуры продолжится, — говорится в сообщении. — К среде похолодает до +22…+24».

Однако с четверга, 9 августа, дожди прекратятся, а к выходным погода приблизится к +30 градусов. При этом, по предварительным расчетам, середина августа «будет жаркой».

Напомним, ранее синоптики обещали жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни так называемую «температурную пилу» — резкие перепады температур. На 7 августа в столичном регионе был продлен «желтый» уровень погодной опасности.

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