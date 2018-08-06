Болвия отмечает День независимости

Потоси, Боливия, , 13:23 — REGNUM 6 августа Боливия отметит 193-ю годовщину независимости, сообщает агентство Prensa Latina.

Главные праздничные мероприятия пройдут не в столице, а в высокогорном городе Потоси в одноименном департаменте. В рамках празднования президент Эво Моралес выступит с посланием к народу, а многонациональное законодательное собрание впервые в истории проведет почетное заседание в Каса-де-ла-Монеда. Сюда приглашены более трех тысяч рабочих из горнодобывающего сектора.

Боливия отмечает День независимости каждый год с 1825 года. Боливия стала самостоятельным государством в результате длительной борьбы с Испанией, начавшейся в 1809 году.

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