Камеры на дорогах Москвы зафиксировали в 2018 году более 10 млн нарушений

Москва, , 13:13 — REGNUM За первое полугодие 2018 года более 10,7 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД) зафиксировали камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы. Об этом со ссылкой на данные ГИБДД сообщает агентство «Москва».

"За шесть месяцев 2018 года должностными лицами четвертого отдела УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве вынесено более 10,7 млн постановлений по делам об административных правонарушениях с использованием средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД», — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

В ведомстве подчеркнули, что количество нарушений в 2018 году снизилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Госдуму РФ депутатами фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым (ЛДПР) был внесён законопроект, смягчающий наказание за езду по встречной полосе.

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