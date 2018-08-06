Власти Ингушетии уволят пенсионеров и дадут работу отличникам

Магас, , 13:12 — REGNUM Власти Ингушетии продолжили традицию трудоустраивать в первую очередь отличников. Выпускникам текущего года, получившим дипломы о высшем образовании с отличием, будет предоставлена работа в рамках программы «Национальные кадры — будущее республики», сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего таких отличников 54. Среди них 32 бакалавра, два специалиста, 17 магистров и три выпускника профессиональных образовательных учреждений. Всех их внесли в реестр на трудоустройство, сообщил вице-премьер Хусейн Зурабов.

Программа предоставления рабочих мест в первую очередь для отличников действует в республике по инициативе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с 2012 года. За это время уже трудоустроены более 400 молодых специалистов, окончивших различные вузы РФ с красным дипломом.

Для того чтобы оказать помощь в трудоустройстве и другим выпускникам вузов и ссузов, в республике будет проведена «инвентаризация» всех работающих пенсионеров. По поручению главы Ингушетии, которое он отдал руководству регионального отделения Пенсионного фонда, будет проверено, все ли пенсионеры работают в полную силу, или среди них есть те, кто просто числится на работе.

«Пенсионному фонду РИ необходимо проверить список работающих пенсионеров в регионе, разбив их на категорию незаменимых и которые просто числятся на работе», — заявил ингушский лидер на еженедельном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Трудовые отношения надо сохранять с теми, кто незаменим, как отметил Евкуров. А остальные места надо освобождать для молодых специалистов, которые не могут найти работу.

«Наша общая задача — максимально реализовать потенциал молодых специалистов, которые не могут найти работу. Любые решения по нетрудоспособным пенсионерам будут приниматься в рамках закона и только в случае наличия кадровой замены», — заявил глава Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия уже не один год является антилидером в России по показателю безработицы. Почти треть граждан трудоспособного возраста в этой республике не имеет работы. На конец 2017 года численность безработных составила 21,6 тыс. человек. Тем не менее в июне 2018 года министр труда, занятости и социального развития Зелимхан Котиков доложил депутатам парламента, что впервые за последние 25 лет в субъекте зафиксирован самый низкий уровень регистрируемой безработицы.

Отметим, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ. Одновременно обсуждаются предложения, гарантирующие рабочие места пожилым.