Милонов просит Генпрокуратуру проверить секс-тренинги

Москва, , 13:08 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») настаивает на проверке «учебных заведений», предлагающих населению услуги по обучению «техникам любви и секса». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа сообщили в пресс-службе депутата.

Милонов в своем обращении на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки просит провести комплексную проверку подобных заведений в крупных городах страны с целью их последующего закрытия и ликвидации.

Одновременно депутат сообщил о подготовке поправок в Уголовный кодекс и КоАП — парламентарий предлагает приравнять данный вид деятельности к организации притонов и борделей.

«Под видом академий, школ и институтов в стране массово и организованно действуют сомнительные организации, которые занимаются фактическим растлением населения, пропагандой промискуитета и извращений», — возмущен Милонов.

Он указал на то, что «секс-образованцы занимаются оголтелым мошенничеством и выманиванием денег у своих клиентов».