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Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Общество

Температура воздуха в столице России составит +23…+25 °C

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождь

Москва, 6 августа 2018, 12:55 — REGNUM  В Москве и Подмосковье на вторник, 7 августа, продлён «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствует инфографика на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что на ближайшие 12 часов в регионе сохранится большая вероятность возникновения гроз и высокая опасность возникновения пожаров. По сведениям синоптиков, 7 августа температура воздуха в Москве составит +23…+25 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа центр погоды «Фобос» обещал жителям Москвы и Московской области в ближайшие дни так называемую «температурную пилу», то есть резкие перепады температур.

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