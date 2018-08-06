В Мосавтодоре открестились от подозрений в загрязнении поймы Москвы-реки

Красногорск, , 13:59 — REGNUM В ГБУ МО «Мосавтодор» утверждают, что не имеют отношения к сбросу отходов в пойму Москвы-реки, и направили официальный запрос в ОАО «Мособлдорремстрой» с просьбой не использовать фирменный знак учреждения в случаях выполнения работ, заказчиком которых является сторонняя организация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Мосавтодора», комментируя информацию о выполнении «Мособлдорремстроем» работ по ликвидации свалки в г. о. Дзержинский.

Как заявили в ГБУ МО «Мосавтодор», региональные дороги на территории г. о. Дзержинский находятся в оперативном управлении регионального управления автомобильных дорог «Раменский» ГБУ МО «Мосавтодор».

"ОАО «Мособлдорремстрой» не осуществляет деятельность на территории РУАД «Раменский», — подчеркнули они.

Напомним, активисты «Гражданского комитета России» выявили несанкционированные свалки в природных зонах города Дзержинский. После соответствующих обращений в Госадметехнадзор, минэкологии Московской области и губернатору региона в городе начались работы по ликвидации свалки. Однако, по утверждению общественных экоактивистов, отходы вывозились не на специализированные полигоны, а чуть дальше — в карьеры в пойме реки Москвы.

«В процессе мониторинга ликвидации выявленных свалок наши активисты обнаружили работающую специальную технику с эмблемой ОАО «Мособлдорремонтстрой» Мосавтодор, которая перевозила тонны собранных отходов и мусора с ликвидируемой свалки на ул. Карьер Зил в пойму реки Москвы. Фактически тонны отходов и мусора, продуктов опиловки деревьев, деятельности частных авторемонтных организаций переместили в другое место под видом ликвидации свалки на ул. Карьер Зил, вместо транспортировки указанных отходов на лицензированные площадки для мусора и отходов», — говорится в тексте обращения «Гражданского комитета России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области существует системная проблема, связанная с созданием и «ликвидацией» несанкционированных свалок. Всего в регионе таких свалок порядка 11 тысяч.

Читайте подробее: Несанкционированные свалки в Дзержинском: ликвидация или имитация?