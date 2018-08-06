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Немецкая полиция предложила новый способ борьбы с детской порнографией

Общество

По новой системе зарегистрироваться в секретных чатах смогут только преступники

Немецкая полиция предложила новый способ борьбы с детской порнографией
Dipsphotography
Даркнет

Фрайбург, Германия, 6 августа 2018, 12:46 — REGNUM  Шеф криминальной полиции немецкого города Фрайбург Петер Эгетемайер предложил новый способ поимки распространителей детской порнографии в даркнете, передает немецкий телеканал N-TV.

«Любой, кто пользуется чатом, кто хочет участвовать в форумах, должен поставлять материал, — сказал Эгетемайер прессе. — Тот, кто этого не делает, должен сразу же признаваться сотрудником полиции. Это нужно срочно изменить».

По его словам, с помощью такого метода можно было бы расследовать гораздо быстрее многие дела. Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Германии начался судебный процесс над руководителями платформы Элизиум, распространявшей детскую порнографию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии начинается суд над распространителями детской порнографии

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