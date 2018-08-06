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Процесс по разводу Степаненко и Петросяна закрыли от прессы

Общество

Заседания будут проходить в закрытом режиме

Москва, 6 августа 2018, 12:37 — REGNUM  Заседания по делу о разводе и разделе имущества четы юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна будут проходить в закрытом режиме, представителей СМИ на них допускать не будут. Такое решение сегодня, 6 августа, принял Хамовнический суд Москвы, где проходит рассмотрение гражданского иска.

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Адвокат Петросяна: «Мы все-таки просим расторгнуть брак»

Соответствующее ходатайство подала адвокат Елены Степаненко, сторона защиты сатирика с этой просьбой согласилась, пишет РИА Новости. Суд ходатайство удовлетворил.

Как сообщало ИА REGNUM, иск по разделу совместно нажитого с супругом, юмористом Евгением Петросяном, имущества Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы в июле. Петросян подал встречный иск к супруге. Истец просит расторгнуть брак и предлагает поделить имущество поровну. На сегодняшнем заседании судья отказалась брать отвод.

Подробнее: В смене судьи по делу о разделе имущества Степаненко и Петросяна отказано

Напомним, Петросян и Степаненко в браке прожили более 30 лет.

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Развод Степаненко и Петросяна
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