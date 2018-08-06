Во Владивостоке открылась первая в России школа цифровой экономики

Владивосток, , 12:29 — REGNUM Первая в России школа цифровой экономики открылась во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

Обучение студентов в университете будет осуществляться по пяти магистерским программам: «Кибербезопасность», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Искусственный интеллект и большие данные», «Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли» и «Цифровое искусство».

«В основу работы со студентами заложена реализация высокотехнологичных проектов с крупнейшими IT-компаниями — лидерами рынка. Здесь можно и нужно выдвигать самые новые идеи и воплощать в жизнь головокружительные проекты», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в 2018 году по перечисленным направлениям на бюджетных местах начнут обучение 106 студентов.