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В Милане вход в музеи останется бесплатным один раз в месяц

Общество

Местные власти воспользуются правом сохранить бесплатный музейный день

В Милане вход в музеи останется бесплатным один раз в месяц
Вячеслав Седых © ИА Красная Весна
Замок Сфорца. Милан

Милан, Италия, 6 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Власти Милана уже приняли решение о том, что бесплатный вход в музеи в первое воскресенье каждого месяца будет сохранен, сообщает Corriere della Sera в понедельник, 6 августа.

Ранее министр по делам культурного наследия Альберто Бонизоли заявил, что обязательная норма о бесплатном входе в первое воскресенье будет отменена. По словам министра, бесплатный вход в музеи приносит итальянской культуре имиджевую выгоду, но создает экономические проблемы.

Директоры музеев смогут принимать большее участие в принятии решений о том, нужен ли им бесплатный день и насколько часто, добавил Бонизоли.

Власти самой обеспеченной в стране провинции — Ломбардии намерены воспользоваться этим правом. По данным Corriere della Sera, в первое воскресенье августа городские музеи пользовались даже большей популярностью, чем бассейны: их посетили почти 14 тысяч человек, на 13% больше, чем годом ранее.

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Развитие музеев
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