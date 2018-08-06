В Милане вход в музеи останется бесплатным один раз в месяц

Милан, Италия, , 12:25 — REGNUM Власти Милана уже приняли решение о том, что бесплатный вход в музеи в первое воскресенье каждого месяца будет сохранен, сообщает Corriere della Sera в понедельник, 6 августа.

Ранее министр по делам культурного наследия Альберто Бонизоли заявил, что обязательная норма о бесплатном входе в первое воскресенье будет отменена. По словам министра, бесплатный вход в музеи приносит итальянской культуре имиджевую выгоду, но создает экономические проблемы.

Директоры музеев смогут принимать большее участие в принятии решений о том, нужен ли им бесплатный день и насколько часто, добавил Бонизоли.

Власти самой обеспеченной в стране провинции — Ломбардии намерены воспользоваться этим правом. По данным Corriere della Sera, в первое воскресенье августа городские музеи пользовались даже большей популярностью, чем бассейны: их посетили почти 14 тысяч человек, на 13% больше, чем годом ранее.