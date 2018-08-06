В Ярославской области завели районную книгу рекордов

Тутаев, Ярославская область, , 12:20 — REGNUM В Ярославской области создали «Книгу рекордов и достижений Тутаевского муниципального района». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Дмитрий Юнусов.

Аналогичные «книги рекордов» есть в ряде муниципальных районов страны, но в Ярославской области Тутаев первым решил фиксировать свои достижения.

Она о том, что у каждого человека в нашем районе есть свои уникальные достижения, победы и заслуги. Также в Книгу могут попасть уникальные события, которые проходят или будут у нас проходить», — сообщил Дмитрий Юнусов.

В книгу рекордов уже занесли первых трех человек. Это заведующий хирургическим отделением Тутаевской ЦРБ Александр Любошевский, который провел 11 тысяч операций. Педагог центра детского образования «Созвездие» Игорь Упадышев посадил 10 080 деревьев, а преподаватель Тутаевсого политехнического техникума Николай Лукоянов на официальных легкоатлетических пробегах прошел 2 510 километров.