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В смене судьи по делу о разделе имущества Степаненко и Петросяна отказано

Общество

На отводе судьи настаивала сторона защиты юмориста

Москва, 6 августа 2018, 12:15 — REGNUM  Вести процесс по разделу имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна будет судья Наталья Шевьева. Она отказалась брать отвод на бракоразводном процессе двух супругов. Заседание по делу проходит сегодня, 6 августа, в Хамовническом суде Москвы.

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Отвод был заявлен стороной защиты Петросяна. По словам представителя адвоката, судья не стала объяснять процессуальные права, а также не сделала сторонам предложения по заключению мирового соглашения.

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Как сообщало ИА REGNUM, иск по разделу совместно нажитого с супругом, юмористом Евгением Петросяном, имущества Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы в июле. Петросян подал встречный иск к супруге. Истец просит расторгнуть брак и предлагает поделить имущество поровну.

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