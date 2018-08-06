В смене судьи по делу о разделе имущества Степаненко и Петросяна отказано

Москва, , 12:15 — REGNUM Вести процесс по разделу имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна будет судья Наталья Шевьева. Она отказалась брать отвод на бракоразводном процессе двух супругов. Заседание по делу проходит сегодня, 6 августа, в Хамовническом суде Москвы.

Читайте также: Супруги Степаненко и Петросян делят имущество

«Очередная шутка»: соцсети о разводе Петросяна и Степаненко

Отвод был заявлен стороной защиты Петросяна. По словам представителя адвоката, судья не стала объяснять процессуальные права, а также не сделала сторонам предложения по заключению мирового соглашения.

Ранее по теме: Винокур: делёж имущества между Петросяном и Степаненко — их личное дело

Адвокат Петросяна: «Мы все-таки просим расторгнуть брак»

Как сообщало ИА REGNUM, иск по разделу совместно нажитого с супругом, юмористом Евгением Петросяном, имущества Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы в июле. Петросян подал встречный иск к супруге. Истец просит расторгнуть брак и предлагает поделить имущество поровну.