Опасный пароль: Жительница США обвинила в расизме энергокомпанию

Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Темнокожая жительница США обвинила американскую энергетическую компанию Puget Sound Energy в расизме после того, как ей выслали автоматически сгенерированный пароль со словом «nigga».

Эрика Конвей хотела оплатить счета, но забыла пароль от личного кабинета, поэтому решила зарегистрироваться заново. На электронную почту ей прислали автоматически сгенерированную комбинацию букв и цифр, в состав которой входило оскорбительное слово. Как призналась Эрика изданию K5news, увидев новый пароль, она почувствовала «отвращение, разочарование и гнев».

Несмотря на то, что программа автоматически сгенерировала пароль, а сотрудники компании не имеют права видеть пароли пользователей, женщина решила высказать им претензию. Она позвонила в сервисный центр и спросила, проверяют ли сотрудники компании свои сообщения на оскорбительные слова. Получив утвердительный ответ, Эрика спросила, проверяли ли её пароль. На это ей ответили: «Нет, зачем нам это?»

«Мы в 2018 году. Ты хочешь сказать, что раньше не слышал этого слова? И он сказал: «Да, слышал, в фильмах про афроамериканцев». И я сказала, что думаю, что нам нужно прекратить этот разговор», — рассказала женщина.

Эрика отметила, что больше всего её расстроило не слово «nigga» в пароле, а то, как представители компании отреагировали на её жалобу. В Puget Sound Energy заявили, что уже извинились перед женщиной. Сотрудник, который разговаривал с клиенткой, пройдет переобучение, а программу генерации паролей ещё раз проверят, чтобы в дальнейшем не повторялись подобные ситуации.

Ранее в Twitter также разгорелся скандал на почве расизма. В профиле журналистки The New York Times Сары Джеонг обнаружили старые расистские записи по отношению к светлокожим. Читатели потребовали, чтобы Сару уволили из издания. Однако редакция встала на защиту сотрудницы и отказалась её увольнять. По мнению NYT, светлокожие люди «являются привилегированным классом, и меньшинства не могут быть расистами по отношению к ним». Сара, в свою очередь, заявила, что её твиты — шутка и сатира. Она объяснила, что высказывания были нацелены на «конкретное течение» в США, а не на всех светлокожих американцев.

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