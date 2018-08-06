Патриарх Грузии назвал легализацию марихуаны большой ошибкой

Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Разрешение потребления марихуаны — это большая ошибка, заявил католикос-патриарх Грузии Илия Второй во время традиционной воскресной проповеди 5 августа. Заявление патриарха распространила патриархия Грузии.

«Мы должны помнить, что потребление наркотиков на одном уровне не останавливается, и со временем природа человека требует все более тяжелых наркотиков, и он не может себя сдержать. Мы должны помнить, что разрешение потребления наркотиков — это вражеское отношение к нашему народу», — заявил Илия Второй.

При этом патриарх выразил уверенность, что судьи Конституционного суда, которые выносили это решение, сами были против него, но не смогли противостоять оказываемому на них сильному давлению. Откуда исходило это давление, Илия Второй не уточнил.

«Я уверен, что те люди, которые вынесли это решение, сами не были согласны с ним. Но давление, влияние на них было настолько большим, что они были вынуждены принять такое постановление», — пояснил патриарх.

По его мнению, разрешение потребления наркотиков означает и разрешение торговли наркотиками, разрешение выращивания наркотиков, а это приведет к тому, что в Грузию начнут приезжать потребители наркотиков из соседних стран.

«Из соседних стран начнут приезжать выбитые из русла жизни молодые люди, и будет создан целый центр наркотиков. Я обращаюсь прежде всего к нашему правительству, нашей интеллигенции, молодежи: берегите родину, берегите наших детей!» — воззвал к властям и обществу патриарх.

Напомним, что 30 июля Конституционный суд Грузии вынес решение, которым отменил административную ответственность за потребление марихуаны. Ранее этот же суд отменил уголовную ответственность за подобное деяние. Таким образом, потребление марихуаны в Грузии стало полностью ненаказуемым. Авторами иска, который удовлетворил Конституционный суд, выступили бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили, ныне — лидеры движения «Гирчи», которые всю основную деятельность своей политической организации посвятили вопросу декриминализации марихуаны и либерализации наркополитики.