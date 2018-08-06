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Вслед за Индонезией день без машин будет проходить в странах АСЕАН

Общество

День без автотранспорта, который был запущен в Индонезии с 2002 года, также будет проводиться в странах-членах Ассоциации стран Юго-Восточной Азии

Вслед за Индонезией день без машин будет проходить в странах АСЕАН
Александр Дейнека. Колхозница на велосипеде. 1935

Джакарта, 6 августа 2018, 12:02 — REGNUM  День без автотранспорта, который был запущен в Индонезии с 2002 года, также будет проводиться в странах-членах Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

Министр здравоохранения Нила Моелоек в офисе координационного министерства по вопросам человеческого развития и культуры в Джакарте в воскресенье, 5 августа, запустила день без автотранспорта в АСЕАН для пропаганды здорового образа жизни в Юго-Восточной Азии.

Запуск дня без машин в АСЕАН является продолжением результатов встречи министров здравоохранения стран АСЕАН в сентябре 2017 года в Брунее. Усилия направлены на пропаганду здорового образа жизни и преодоление угрозы неинфекционных заболеваний.

Нила Моелоек надеется, что идея введения дня без автотранспорта может быть расширена за пределами АСЕАН, и в скором времени к ней присоединятся государства-члены ООН.

Помимо Индонезии, страны Юго-Восточной Азии, такие как Бруней и Малайзия, уже используют подобную практику в последние два-три года. Другие страны-члены АСЕАН последуют за ними.

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