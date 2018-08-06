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Студента Чувашского госуниверситета удостоили диплома форума «Волга-Янцзы»

Общество

Вместе с партнерами он защитил проект в области традиционной китайской медицины

Чебоксары, 6 августа 2018, 11:51 — REGNUM  Студент Чувашского государственного университета (ЧувГУ) совместно с представителем Кировского государственного медицинского университета и двумя представителями Научно-технического университета Китая был удостоен диплома форума «Волга-Янцзы», сообщает 6 августа пресс-служба вуза Чувашии.

«Идея проекта состоит в повышении информированности студентов-медиков об основах традиционной китайской медицины и создании возможностей для ее изучения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие прошло с 26 июля по 4 августа в Самарской области в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга». Площадка «Волга-Янцзы» стала уникальным местом для диалога народов и культур, развития сотрудничества и взаимодействия между молодежью России и Китая.

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