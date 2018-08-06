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В Тибете остановлена экологическая катастрофа

Общество

Благодаря помощи центра региону удалось добиться высоких темпов восстановления естественных лугов

Пекин, 6 августа 2018, 11:50 — REGNUM  В китайском автономном районе (АР) Тибет на юго-западе страны удалось сдержать экологическую катастрофу, связанную с уничтожением растительного покрова естественных лугов, сообщает 5 августа Синьхуа.

Экологическую ситуацию в регионе стали брать под контроль, принимая меры к восстановлению природной среды, в 2010 году. Как сообщили в Управлении сельского хозяйства и животноводства Тибетского АР, с тех пор коэффициент восстановления лугов превысил 45%, повышаясь ежегодно в среднем на 2,5%.

Начиная с 2016 года центральное правительство КНР ежегодно выделяет региону на охрану и восстановление степей почти 3 млрд юаней. В самом Тибете разработана подробная и действенная система правил по охране экологии и окружающей среды.

Напомним, что Тибет по-прежнему считается одним из проблемных регионов КНР по части наличия в нем сепаратистских настроений, поэтому со стороны официального Пекина ему из года в год уделяется неослабное внимание.

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Проблемы экологии
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