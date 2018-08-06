Госдума до конца года примет закон об отмене национального роуминга

Москва, , 11:44 — REGNUM Госдума до конца 2018 года может принять закон, отменяющий национальный роуминг. Цены на услуги операторов не повысятся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Мы рассчитываем в ходе осенней сессии принять давно ожидаемый гражданами закон, предусматривающий отмену национального роуминга и устанавливающий принцип единой тарификации для услуги голосового вызова в сетях сотовых операторов», — сообщил Левин.

При этом глава профильного комитета Госдумы отверг опасения в том, что нововведение повысит цены на услуги сотовых операторов.

«Высказываемые опасения о том, что с отменой роуминга операторы поднимут цены на услуги связи, не имеют серьезных экономических оснований», — сказал парламентарий.

Он объяснил сохранение текущих расценок тем, что «емкость инфраструктуры магистральных каналов связи, через которые передаются, в том числе, голосовые вызовы операторов мобильной связи, — колоссальна и в большей своей части загружена интернет-трафиком». Кроме того, по мнению Левина, жесткая конкуренция за абонента вынуждает сотовые компании сохранять низкие цены на свои услуги.

Вместе с тем сотовые операторы ранее обновили свои тарифы и «перетасовав» условия в конечном итоге сформировали «более комфортные тарифы» за более высокие цены.