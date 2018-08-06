В Хакасском госуниверситете отметили рост в сфере НИОКР

Абакан, , 11:22 — REGNUM Объём выполненных с начала 2018 года учёными Хакасского государственного университета (ХГУ) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составляет более 20,5 млн рублей, что превышает уровень прошлого года, сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

«Это стало возможным благодаря усиленному взаимодействию с предприятиями реального сектора экономики по хозяйственным договорам, а также эффективной работе специалистов вуза в рамках российских и зарубежных грантов», — объяснил положительную динамику проректор по науке и инновациям ХГУ Андрей Попов.

По его словам, руководство вуза рассматривает возможности расширения НИОКР совместно с научными центрами и вузами Сибири в сельском хозяйстве, углехимии, экологии, археологии и других областях.

Добавим, что лидером по указанному направлению в ХГУ остаются институт информационных технологий и инженерного образования, институт экономики и управления, сельскохозяйственный институт.