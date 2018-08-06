Студента из Крыма наказали за экстремистские посты в соцсети

Ялта, Крым, , 11:17 — REGNUM В Крыму студент колледжа поплатился за посты в социальной сети с материалами экстремисткой направленности. Ялтинский городской суд признал молодого человека виновным в разжигании межнациональной ненависти и вражды и назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.

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По данным регионального управления ФСБ, материалы, содержащие высказывания, направленные на возбуждение национальной, расовой и социальной вражды, студент четвертого курса Ялтинского экономико-технологического колледжа размещал в соцсети на протяжении двух с половиной лет — с апреля 2015 года по октябрь 2017 года.

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Кроме того, сотрудники ФСБ пресекли деятельность ещё трех молодых людей, публиковавших в социальных сетях нацистскую символику. Все были оштрафованы по решению суда на суммы от одной до двух тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, росту террористических и экстремистских преступлений на территории Крыма способствуют лидеры «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинские националисты. Такое заявление 9 июля на совещании в Севастополе сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, они открыто выражают готовность к провокациям, в том числе и к совершению терактов на территории полуострова.