Роспотребнадзор рекомендовал не работать на улице в жаркую погоду

Москва, , 11:16 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспоребнадзор) рекомендовала гражданам РФ не работать в сильную жару на улице, соответствующий документ был опубликован 6 августа на сайте ведомства.

«Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов, — говорится в сообщении. — Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время».

Ведомство также рекомендовало допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет, а также использовать специальную одежду из плотных сортов ткани.

Кроме того, при температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литров воды в час.

Напомним, ранее Роспотребнадзор распространил рекомендации для граждан, работающих в условиях жары, посоветовав сокращать продолжительность рабочего дня при повышении температуры в помещении до 28,5 градусов.

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