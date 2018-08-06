Задержан находившийся в бегах начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 11:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержан начальник тыла республиканского министерства внутренних дел Мухтар Пешхов. Он добровольно явился в Следственый комитет 5 августа вместе со своим адвокатом, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении беглого полицейского меры пресечения в виде его заключения под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мухтара Пешкова подозревают в причастности к хищению 22 млн рублей при покупке зданий для размещения подразделений управления федеральной миграционной службы. По версии следствия, в 2016 году начальник тыла МВД вступил в сговор с двумя жителями республики Билялом Джанибековым и Али Анчоковым. Вместе они совершили сделку по покупке недвижимости для УФМС по завышенной стоимости.

Джанибекову уже предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств. Анчоков успел скрыться от следствия и объявлен в федеральный розыск.