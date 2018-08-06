Нью-Йорк, США, , 11:27 — REGNUM В Twitter разгорелся скандал из-за того, что темнокожая активистка Кендис Оуэнс заменила в расистских твитах журналистки The New York Times Сары Джеонг слово «белый» на «чёрный». Из-за этого администрация соцсети заблокировала аккаунт Кэндис.

«Чёрные люди могут жить только под землёй, как пресмыкающиеся гоблины. Они перестали размножаться и скоро исчезнут. Мне нравится быть жестокой по отношению к старой чёрной женщине. Следующие высказывания — слова редактора NYT Сары Джеонг. Я просто заменила слово «белый» на «чёрный», — написала активистка.

Она также скопировала еще один твит Джеонг, подставив в него слово «еврей»:

"Евреи — ерунда. Как собаки, писающие на пожарные гидранты. #отменитеевреев. Не предрасположены ли евреи генетически быстрее сгорать на солнце?»

Из-за этих высказываний аккаунт Кэндис заблокировали. Однако длилось это недолго, так как пользователи Twitter встали на защиту активистки и запустили хэштег #FreeCandace. Их возмутило, что администрация социальной сети сочла слова Кэндис расистскими, в то время как Джеонг осталась безнаказанной за свои высказывания в адрес светлокожих людей. Из-за этого юзеры обвинили Twitter в абсолютизме и двойных стандартах.

Спустя 12 часов социальная сеть разблокировала аккаунт активистки. Представители Twitter извинились перед Кэндис и объяснили, что совершили ошибку.

Напомним, ранее пользователи обнаружили в профиле Сары Джеонг старые расистские твиты по отношению к светлокожим. Читатели потребовали, чтобы журналистку уволили из The New York Times, куда Сара устроилась накануне. Однако редакция издания встала на защиту девушки и отказалась её увольнять. По мнению NYT, белые «являются привилегированным классом, и меньшинства не могут быть расистами по отношению к ним».

Здесь стоит отметить, что расизм — это концепция, в основе которой лежит утверждение о превосходстве одной расы над другой. Система предрассудков, которая сложилась на утверждении о том, что различные расы неравны. В частности, это могут быть утверждения о том, что представители одних рас отличаются от других умственными, физическими способностями, а также моральными и культурными качествами.

Сама же Сара объяснила, что её записи — шутка и сатира. Она объяснила, что твиты были нацелены на «конкретное течение» в США, а не на всех светлокожих американцев. Кого именно она имела ввиду, Сара не уточнила.

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