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Король Филипп VI стал самым популярным монархом в новейшей истории Испании

Общество

75,3% испанцев позитивно воспринимают образ короля

Мадрид, 6 августа 2018, 11:11 — REGNUM  Король Испании Филипп VI пользуется наибольшей благосклонностью испанцев среди всех монархов со времен восстановления монархии в стране в 1975 году, пишет газета ABC 6 августа.

Согласно опросу, проведенному институтом GAD3 в дни 30−31 июля для издания, деятельность Филиппа VI одобряют 75,3% жителей страны. Испанцы позитивно воспринимают образ короля на международной арене и его позицию в отстаивании территориального единства страны, хотя 53,3% опрошенных не считают его роль в урегулировании конфликта с Каталонией решающей.

Между тем самым любимым представителем королевской семьи является мать действующего монарха София Греческая. Ее образ после выхода на пенсию положительно оценивают 76,2% опрошенных. Деятельность королевы Летисии, бывшей журналистки, одобряют 58,1%.

Напомним, принц Филипп стал королем после отречения от престола своего отца Хуана Карлоса летом 2014 года. Филипп VI внес изменения в жизнь королевского дома, сделав его жизнь более прозрачной.

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Политическая жизнь Испании
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