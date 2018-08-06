Ученые из Тюмени продолжают работу в районе субарктического стационара

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 10:59 — REGNUM Несколько ученых из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) продолжают развивать арктическое направление исследований в Тазовском и Надымском районах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает 6 августа пресс-служба Управления стратегических коммуникаций вуза.

Отмечается, что полевые работы проводятся в направлениях выявления полихимического загрязнения урбанизированных территорий ЯНАО, определения влияния пожаров на состояние пастбищных ресурсов округа, изучения дефляционных процессов в тундровой и северо-таежной зонах Западной Сибири.

«Реконструкция происхождения и развития древних естественных эоловых форм рельефа, наиболее широко представленных вдоль реки Надым, является важной теоретической задачей», — объяснил актуальность исследований директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ, профессор, доктор биологических наук Андрей Соромотин.

По его словам решение указанной задачи которой позволит понять процессы, сформировавшие современный облик севера Западной Сибири.

Отмечается, что работы продолжаются в районе субарктического научного стационара ТюмГУ, расположенного поблизости от города Надыма.