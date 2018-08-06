Пермяк обвиняется в гибели 5-летнего мальчика

Красновишерск, Пермский край, , 11:00 — REGNUM В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности дошкольнику. Расследование дела завершилось, и материалы переданы в судебную инстанцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В Красновишерске произошёл несчастный случай, в результате которого погиб пятилетний мальчик. Ребёнок провалился в канализационный колодец.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 59-летний житель Красновишерска при строительстве жилого дома провел работы по обустройству бетонного колодца. При этом глубокую яму прикрыли листом железа, что не гарантировало безопасность. В июне 2018 года мальчик во время прогулки наступил на железный лист, который прикрывал яму, и упал в колодец.

Стоит отметить, что в Пермском крае в 2017 году отмечено снижения числа уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних: с 832 в 2016 году до 796 в 2017 году. Потерпевшими признаны 400 детей, в 2016 году — 462 ребёнка.