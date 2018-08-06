Ярославский губернатор предложил жителям проголосовать за дороги

Ярославль, , 10:43 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал жителей региона принять участие в отборе дорог, которые будут отремонтированы в следующем году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дороги, получившие максимальную поддержку жителей, включим в программу 2019 года. Её финансирование во многом будет зависеть от того, насколько эффективно мы отработаем в этом сезоне. Регион получил на дорожную отрасль беспрецедентный объем средств из федерального бюджета, и важно провести ремонт на должном уровне. Благодарю жителей, которые помогают контролировать качество работ, сообщают о недоделках и нарушениях. Рассчитываю на поддержку общественности и в дальнейшем», — написал глава региона на свой странице в Facebook.

Голосовать предлагается на сайте проекта «Решаем вместе!». Тем временем общественники говорят о низких темпах выполнения работ по программе БКД в этом году.

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