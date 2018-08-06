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Минтранс РФ обяжет авиакомпании платить пассажирам за овербукинг

Общество

Авиаперевозчиков обяжут также вернуть пассажирам деньги за билет или предложить удобное время вылета

Минтранс РФ обяжет авиакомпании платить пассажирам за овербукинг
katyveldhorst
В аэропорту

Москва, 6 августа 2018, 10:43 — REGNUM  Министерство транспорта России обяжет авиакомпании выплачивать компенсации пассажирам, не попавшим на борт самолета из-за продажи большего числа билетов на рейс, чем кресел в воздушном судне (овербукинг), сообщают 6 августа Известия.

По данным издания, соответствующее решение было принято в конце прошлого месяца на закрытом совещании с участием Минтранса и представителей крупнейших российских авиакомпаний.

Так, до конца года авиакомпании обяжут выплачивать пострадавшим от овербукинга пассажирам от $200 до $400 на международных рейсах и от 8 до 20 тыс. рублей — на внутренних. Кроме того, авиаперевозчиков обяжут вернуть пассажирам деньги за билет или предложить удобное время вылета.

Напомним, овербукинг официально используется во многих странах мира, и за ожидание вылета следующим рейсом пассажир может получить, например, денежную компенсацию.

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