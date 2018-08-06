Рекордная композиция из 22 тыс. пончиков создана в Кемеровской области

Кемерово, , 10:42 — REGNUM В рамках мероприятий «Арт-фестиваля» в Кемеровской области была создана композиция из более чем 22 тыс. пончиков. Этого было достаточно, чтобы рекорд был внесен в Книгу рекордов России, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Представитель Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал рекордный вес композиции, изготовленной из пончиков с глазурью. Он составил 1 тыс. 60 кг. В состав композиции вошли 22 тыс. 830 пончиков», — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации уточнили, что для установления рекорда автору потребовалось около 0,7 т специальной смеси, 0,4 т масла и 0,2 т глазури. Следует отметить, что по итогам I «Арт-фестиваля» в 2017 году в области испекли «Самый большой вишневый пирог» в России. Масса кондитерского изделия составила 419,1 кг.