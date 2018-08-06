Понедельник, 6 Августа 2018 года
11:42:52 МСК

Минтранс предложил новую схему финансирования ремонта дорог — СМИ

Общество

Рабочая версия обновленного нацпроекта предлагает постепенное увеличение бюджетной доли на содержание региональных дорог

Минтранс предложил новую схему финансирования ремонта дорог — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дорога

Москва, 6 августа 2018, 10:39 — REGNUM  Минтранс предложил уже к 2023−2024 годам увеличить до 50% выделяемую из федерального бюджета на содержание региональных дорог долю средств. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию обновленного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«До половины средств… Минтранс предлагает выделять из федерального бюджета, — передает вещатель. — Сейчас этим вопросом занимаются власти субъектов».

Отмечается, что рабочая версия обновленного нацпроекта предлагает постепенное увеличение бюджетной доли на содержание региональных дорог, начиная с 30% в 2019 г. и заканчивая 50% к 2023 г.

Читайте также: Названы пять самых красивых автомаршрутов в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить