Минтранс предложил новую схему финансирования ремонта дорог — СМИ

Москва, , 10:39 — REGNUM Минтранс предложил уже к 2023−2024 годам увеличить до 50% выделяемую из федерального бюджета на содержание региональных дорог долю средств. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию обновленного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«До половины средств… Минтранс предлагает выделять из федерального бюджета, — передает вещатель. — Сейчас этим вопросом занимаются власти субъектов».

Отмечается, что рабочая версия обновленного нацпроекта предлагает постепенное увеличение бюджетной доли на содержание региональных дорог, начиная с 30% в 2019 г. и заканчивая 50% к 2023 г.

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