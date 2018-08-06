«Это не больница, а суд»: ярославский судья прогнал пожилого человека

Ярославль, , 10:33 — REGNUM Региональный уполномоченный по правам человека представил доклад о доверии жителей Ярославской области к судебной системе и ее доступности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2017 году к омбудсмену поступило 114 жалоб на судебную систему. Среди органов и ведомств, на которые граждане жаловались Уполномоченному в текущем году, суды находятся на пятом месте, число таких жалоб составляет около 8% от общего количества обращений. По результатам соцопросов, проводимых под эгидой Уполномоченного, в 2013 году 18,5% опрошенных сочли, что суды нарушают их права, в 2014 году такой же ответ дали 17,1% респондентов, в 2015 году — 17,6% в 2016 году — 11,4%, а в 2017 году — уже 23,5%. При этом как в 2016, так и в 2017 году суды оказались на шестом месте в «рейтинге нарушителей прав» после руководителей предприятий и организаций, органов местного самоуправления, сотрудников правоохранительных органов (полиции), депутатов областной думы, правительства и должностных лиц Ярославской области. В то же время, на вопрос «Куда, в первую очередь, Вы обратитесь в случае нарушения Ваших прав?» в 2013 году 29,3% опрошенных ответили, что в первую очередь пойдут в суд, в 2014 году тот же ответ дали 14,1% респондентов, в 2015 — 16,3% в 2016 — 33,8%, в 2017 — 34,9%.

При этом суды оказались на третьем месте после правоохранительных органов и прокуратуры в рейтинге инстанций, в которые респонденты готовы в первую очередь обращаться при нарушении их прав.

В обращениях к омбудсмену ярославцы жаловались на несправедливость вынесенного приговора, несогласие с решением суда, затягивание судом сроков рассмотрения дел (или, наоборот, скоропалительный и формальный, с точки зрения респондентов, подход при рассмотрении дел), стиль работы судей и так далее.

Что любопытно, девять обращений касались этических аспектов деятельности судей. Так, несколько заявителей жаловались на явно демонстрируемое «равнодушие» судьи в ходе разбирательства по делу, одно обращение касалось «субъективности» отношения судьи к заявителю, одно — этического аспекта, связанного с поведением судьи.

К Уполномоченному по телефону обратился гражданин, который сообщил о том, что в октябре текущего года его отец шел по улице в Ярославле, вдруг почувствовал себя плохо и присел на приступок у здания суда. В это время из здания, разговаривая по телефону, вышел один из судей. Закончив разговор, он предложил пожилому человеку побыстрее покинуть прилегающую территорию, поскольку это «не больница, а суд». Тот в ответ стал объяснять, что у него проблемы с сердцем, телефон разрядился, поэтому вызвать «скорую» он не может. Судья сел в автомобиль и уехал. Пожилой мужчина в тот же день обратился за медицинской помощью, а затем был госпитализирован. Врачи объяснили, что если бы приступ был купирован своевременно, последующая госпитализация не потребовалась бы.

«Гражданин поинтересовался, возможно ли в такой ситуации привлечь судью к ответственности. В данном случае, конечно, должен рассматриваться моральноэтический аспект поведения судьи во внепроцессуальной ситуации, поскольку данный случай не связан с исполнением профессиональных обязанностей. Однако, согласно статье 14 Кодекса судейской этики, во внесудебной деятельности и во внеслужебных отношениях судья должен избегать всего того, что могло бы умалить авторитет судебной власти, вызвать сомнения в ее беспристрастности и справедливости. В описываемой ситуации гражданин сначала не знал, что перед ним судья, но, благодаря информационному пространству, служители Фемиды — лица узнаваемые, поэтому не составило труда идентифицировать представителя судебной власти», — пояснили в Аппарате омбудсмена.

Там отмечают, что этот пример показывает, что соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним убеждением судьи, правилом его жизни.