Дальневосточники выбирают отдых в Приморье и на Камчатке

Владивосток, , 11:46 — REGNUM Согласно исследованиям Центра социальных инноваций «Черный куб» свой отпуск проводить в Приморье предпочитают 33% дальневосточников. Туристическая «жемчужина» Дальнего Востока ценится за большое количество пляжей на любой вкус и множества курортов и баз отдыха, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Центр «Черный куб» опросил более 8 тысяч жителей Дальнего Востока, выяснив какой вид летнего отдыха они предпочитают. 31% дальневосточников предпочитают пляжный (курортный) вид летнего отдыха. 24% опрошенных предпочитают выезд на природу. Примерно столько же — поездки в другие города и страны. Около пятой части респондентов (21%) любят больше отдыхать на даче или за городом.

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Наибольшее количество опрошенных — около 33% выбирают для активного летнего отдыха Приморский край, где много диких и обустроенных пляжей, комфортных баз отдыха и курортов.

Что касается внесезонного отдыха, то дальневосточники благодаря специфике зимнего курорта и великолепным видам самых высоких вулканов России, выбирают Камчатку. Полуостров занял второе место в списке дальневосточных регионов с точки зрения туристической привлекательности.

Третье-четвертое места соответственно у Сахалина (19%, 1561 чел.) и Хабаровского края (11%, 905 чел.).

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В аутсайдерах рейтинга оказались Приамурье, Якутия (по 7%), а Еврейская автономная область, Колыма и Чукотка вообще не привлекает отдыхающих.

Всего в ходе исследования ЦСИ «Черный куб» опросил 8252 человека в девяти субъектах ДФО с 16 по 27 июля. Выборка опроса была составлена в соответствии с половозрастной структурой и территориальным размещением населения Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, так и остаётся нерешенной транспортная доступность для жителей Дальнего Востока — авиабилеты из регионов в центральную часть России продолжают дорожать, несмотря на все усилия властей. Не помогает даже обнуление НДС. Обеспокоенность выразила ФАС, но отпуск для дальневосточника по-прежнему несбыточная мечта, поэтому люди остаются в регионах или едут за границу в страны АТР.

Впрочем, довольно проблематично теперь и с отдыхом в Приморье, куда предпочитают ездить на летний отдых небогатые дальневосточники. Действующие угольные порты, предстоящее строительство новых угольных терминалов сделали пляжный отдых в этом регионе почти невозможным.

Но всё же есть уникальные места в Приморье, с удивительной природой и чистым морем.