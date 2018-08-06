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В Томский госуниверситет подали заявления абитуриенты из 47 стран

Общество

Лидерство по числу абитуриентов из дальнего зарубежья удерживает Китай

В Томский госуниверситет подали заявления абитуриенты из 47 стран
Илья Борило © ИА Красная Весна
Томский государственный университет

Томск, 6 августа 2018, 10:26 — REGNUM  Томский государственный университет (ТГУ) принял 1105 заявлений о поступлении от иностранных граждан. При этом порядка 170 заявлений поступило от представителей 47 стран дальнего зарубежья, сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что впервые в томский вуз планируют поступить абитуриенты из Афганистана, Чили, Коморских островов, Сальвадора, Венесуэлы, Израиля и других стран. При этом наибольшее число заявлений из стран дальнего зарубежья традиционно поступило от граждан Китая — 71 в 2018 году.

Наибольшим интересом у иностранных абитуриентов пользуются факультеты иностранных языков, экономики, менеджмента. Также среди наиболее популярных направлений — математика и информатика.

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