В Томский госуниверситет подали заявления абитуриенты из 47 стран

Томск, , 10:26 — REGNUM Томский государственный университет (ТГУ) принял 1105 заявлений о поступлении от иностранных граждан. При этом порядка 170 заявлений поступило от представителей 47 стран дальнего зарубежья, сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что впервые в томский вуз планируют поступить абитуриенты из Афганистана, Чили, Коморских островов, Сальвадора, Венесуэлы, Израиля и других стран. При этом наибольшее число заявлений из стран дальнего зарубежья традиционно поступило от граждан Китая — 71 в 2018 году.

Наибольшим интересом у иностранных абитуриентов пользуются факультеты иностранных языков, экономики, менеджмента. Также среди наиболее популярных направлений — математика и информатика.