Понедельник, 6 Августа 2018 года
11:42:54 МСК

На Крымском мосту установлен рекорд суточного трафика автомобилей

Общество

С начала августа среднесуточная интенсивность по мосту превысила 28 тыс. транспортных средств

На Крымском мосту установлен рекорд суточного трафика автомобилей
Иллюстрация: Most.life
Керченский мост

Симферополь, 6 августа 2018, 10:25 — REGNUM  За сутки 5 августа по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехали более 32 тыс. транспортных средств, что является новым рекордом трафика, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Так, с начала августа среднесуточная интенсивность по мосту превысила 28 тыс. транспортных средств, что почти на 15% больше соответствующего показателя за прошлый месяц.

Читайте также: Мост через Керченский пролив поможет сделать Крым круглогодичным курортом

Всего с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали почти 1,6 млн транспортных средств в обе стороны.

Напомним, движение по мосту через Керченский пролив было торжественно открыто 16 мая. До конца месяца по объекту проехало более 212,7 тысячи транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов.

А также: В 2020 году по Крымскому мосту будут ходить 29 пар поездов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крымский мост: постройка и функционирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить