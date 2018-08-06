На Крымском мосту установлен рекорд суточного трафика автомобилей

Симферополь, , 10:25 — REGNUM За сутки 5 августа по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехали более 32 тыс. транспортных средств, что является новым рекордом трафика, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Так, с начала августа среднесуточная интенсивность по мосту превысила 28 тыс. транспортных средств, что почти на 15% больше соответствующего показателя за прошлый месяц.

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Всего с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали почти 1,6 млн транспортных средств в обе стороны.

Напомним, движение по мосту через Керченский пролив было торжественно открыто 16 мая. До конца месяца по объекту проехало более 212,7 тысячи транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов.

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