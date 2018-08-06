Лучший чтец корана в Карачаево-Черкесии получил путевку в хадж

Черкесск, , 10:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошел конкурс на лучшее чтение корана. Главным призом в нем стала путевка на совершение хаджа от главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Победителем конкурса стал житель Хабезского района Заур Кятов.

Всего за путевку в хадж боролись 29 человек в возрасте от девяти до 83 лет. Победитель выступал в номинации «Профессионалы», в которой были заявлены участники, уже имеющие религиозное образование или в настоящее время получающие его.

Еще двое конкурсантов Мурат Бердиев и Динислам Байрамуков были награждены путевками в малый хадж, который можно совершить в любое время года, кроме того, когда проводится основной хадж. Все призеры получили денежные вознаграждения и памятные подарки, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, для Карачаево-Черкесии была выделена квота на хадж в 2018 году на 360 мест. В конце июля число заявок на поездку составило около 200. В предыдущие годы полностью квота также не выбиралась из-за дороговизны поездки.