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Более 11 тысяч женщин прошли бесплатную маммографию в Москве

Общество

Обследования проводились в восьми столичных поликлиниках и диагностических центрах

Более 11 тысяч женщин прошли бесплатную маммографию в Москве
AlarconBenthos
Маммография

Москва, 6 августа 2018, 10:13 — REGNUM  С марта 2018 года в Москве в рамках пилотного городского проекта «Скрининг рака молочной железы» прошли бесплатное маммографическое обследование более 11 тысяч местных жительниц. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Обследования проводились в восьми столичных поликлиниках и диагностических центрах. У 36 из 11 тысяч женщин, прошедших это обследование, подтвердились злокачественные образования.

«Главная цель проекта — раннее выявление бессимптомного рака молочной железы у женщин, которые находятся в группе риска», — говорится в сообщении.

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