На самой дорогой улице России закрылись «люксовые» магазины

Москва, , 10:11 — REGNUM С начала 2018 года торговые точки в Столешниковом переулке Москвы закрыли такие бренды класса «люкс» и «премиум» как Moncler, Jimmy Choo, Michael Kors и Chaumet. Об этом сообщает 6 августа РБК.

По сведениям издания, ссылающегося на мнение консультантов рынка недвижимости JLL и CBRE, переезд дорогих магазинов из указанного переулка связан с тем, что он стал пешеходным, и запрет на парковку автомобилей лишил хозяев бизнеса целевой аудитории.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин заявил, что правительство Москвы переориентировалось на формирование идеальной среды для пешеходов и развитие общественного городского транспорта.

Читайте также: Правительство Москвы меняет приоритеты транспортной политики