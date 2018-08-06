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На самой дорогой улице России закрылись «люксовые» магазины

Общество

Переезд дорогих брендов из указанного переулка связан с тем, что запрет на парковку автомобилей лишил хозяев бизнеса целевой аудитории

На самой дорогой улице России закрылись «люксовые» магазины
Mike Mozart
Витрина магазина

Москва, 6 августа 2018, 10:11 — REGNUM  С начала 2018 года торговые точки в Столешниковом переулке Москвы закрыли такие бренды класса «люкс» и «премиум» как Moncler, Jimmy Choo, Michael Kors и Chaumet. Об этом сообщает 6 августа РБК.

По сведениям издания, ссылающегося на мнение консультантов рынка недвижимости JLL и CBRE, переезд дорогих магазинов из указанного переулка связан с тем, что он стал пешеходным, и запрет на парковку автомобилей лишил хозяев бизнеса целевой аудитории.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин заявил, что правительство Москвы переориентировалось на формирование идеальной среды для пешеходов и развитие общественного городского транспорта.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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