Понедельник, 6 Августа 2018 года
11:41:16 МСК

В Рязанской области не смогли выбрать идею для логотипа Корпорации развития

Общество

Творческие идеи будут рассмотрены на внеконкурсной основе

Рязань, 6 августа 2018, 10:07 — REGNUM  Экспертный совет конкурса по созданию нового логотипа Корпорации развития Рязанской области не смог выбрать идею, отвечающую конкурсным требованиям и определить победителя, сообщила 6 августа пресс-служба корпорации.

«АО «Корпорация развития Рязанской области» сообщает, что открыто к творческим идеям и готово рассмотреть версии логотипа компании на внеконкурсной основе», — говорится в сообщении.

Напомним, конкурс был объявлен 20 июня. Его итоги были подведены 3 августа на экспертном совете. Несмотря на принятое решение, представители компании поблагодарили участников за присланные работы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурсы профессионального мастерства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить