В Рязанской области не смогли выбрать идею для логотипа Корпорации развития

Рязань, , 10:07 — REGNUM Экспертный совет конкурса по созданию нового логотипа Корпорации развития Рязанской области не смог выбрать идею, отвечающую конкурсным требованиям и определить победителя, сообщила 6 августа пресс-служба корпорации.

«АО «Корпорация развития Рязанской области» сообщает, что открыто к творческим идеям и готово рассмотреть версии логотипа компании на внеконкурсной основе», — говорится в сообщении.

Напомним, конкурс был объявлен 20 июня. Его итоги были подведены 3 августа на экспертном совете. Несмотря на принятое решение, представители компании поблагодарили участников за присланные работы.