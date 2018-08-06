Прикамье вымирает: отток населения усилился

Пермь, , 10:06 — REGNUM На территории Пермского края в 2017 году зафиксирована миграционная убыль населения. По оттоку людей регион вошёл в тройку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

В 2017 году в Прикамье прибыло 82 688 человек, покинуло регион 88 717 человек. Миграционная убыль составила 6029 человек. По этому показателю Прикамье обогнали только два региона Приволжского федерального округа: Оренбургская область (8479 человек) и Саратовская область (6160 человек).

Отметим, в 2016 году регион покинули 3200 человек. Таким образом, убыль населения в 2017 году ускорилась.

Большую долю в структуре мигрантов составляет молодёжь. Миграционный процесс происходит в основном внутри России. Основными причинами смены жительства является семья, а также учеба. Многие мигранты вернулись в Пермский край после временного отсутствия.