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В Подмосковье локализовали очаги тления на закрытой свалке «Аннино»

Общество

Для предотвращения повторного возгорания спасателям предстоит пересыпать тело полигона

В Подмосковье локализовали очаги тления на закрытой свалке «Аннино»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тлеющая свалка

Руза, Московская область, 6 августа 2018, 09:46 — REGNUM  На закрытом мусорном полигоне «Аннино» в Рузском городском округе Московской области локализовали очаги тления, заявил 6 августа журналистам глава муниципалитета Максим Тарханов.

По его словам, для предотвращения повторного возгорания предстоит пересыпать тело полигона.

Напомним, тление мусора на свалке началось 26 июля. Полигон был открыт в 1975 году, однако прием мусора на него прекратился в конце 2016 года.

«Аннино» принимал отходы 4−5-го класса опасности со всей территории округа и частично с территорий городских округов Звенигород и Истра. В настоящее время проходит работа по подготовке закрытой свалки к рекультивации.

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Полигоны и мусорные свалки
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