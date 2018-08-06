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Лена Летучая снимала фильм об экологии в ярославском «Глобусе»

Общество

До этого съемки велись на полигоне «Скоково»

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Лена Летучая снимала фильм об экологии в ярославском «Глобусе»
Лена Летучая в «Глобусе»

Ярославль, 6 августа 2018, 09:53 — REGNUM  Тележурналистка Первого канала Елена Летучая снимала в Ярославле фильм на экологическую тему. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фильм, премьера которого состоится на Первом канале 1 и 8 сентября, имеет рабочее название «Без мусора в голове». Он посвящен проблеме переработки мусора в разных странах мира, и, конечно, в России.

«Мы занимаемся проблемами экологии. Насколько важно разделять мусор, не засорять окружающую среду. Этот проект касается всей планеты, ее загрязнённости в результате человеческой деятельности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Летучая.

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Лена Летучая в «Глобусе»
Лена Летучая в «Глобусе»

Журналистка шесть часов провела на полигоне в «Скоково», а в десять вечера 5 августа брала интервью у ярославцев в торговом центре «Глобус». Она предлагала им вместо пластиковых пакетов использовать перерабатываемую упаковку.

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На полигоне «Скоково»
Иллюстрация: Страница в Facebook Елены Летучей
На полигоне «Скоково»
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Полигоны и мусорные свалки
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