На юго-западе Китая задержаны наркоторговцы, прорвавшие полицейский кордон

Куньмин, Китай, , 09:44 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих наркоторговцев и изъяла более 31 кг метамфетамина, сообщает местное бюро общественной безопасности, передает 6 августа агентство Синьхуа.

Три машины прорвались через кордоны, установленные полицией Дали-Байского автономного уезда провинции Юньнань, утром 5 августа. Позже полиции удалось перехватить машины, в которых находилось 55 мешков с таблетками метамфетамина в бензобаках. Подозреваемые доставлены в полицейское отделение. Расследование продолжается.

Напомним, что китайская провинция Юньнань граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Таиланд и Мьянма, через которые идет основной поток наркотиков в Китай.

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