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На юго-западе Китая задержаны наркоторговцы, прорвавшие полицейский кордон

Общество

В бензобаках машин находилось 55 мешков с таблетками метамфетамина

Куньмин, Китай, 6 августа 2018, 09:44 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих наркоторговцев и изъяла более 31 кг метамфетамина, сообщает местное бюро общественной безопасности, передает 6 августа агентство Синьхуа.

Три машины прорвались через кордоны, установленные полицией Дали-Байского автономного уезда провинции Юньнань, утром 5 августа. Позже полиции удалось перехватить машины, в которых находилось 55 мешков с таблетками метамфетамина в бензобаках. Подозреваемые доставлены в полицейское отделение. Расследование продолжается.

Напомним, что китайская провинция Юньнань граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Таиланд и Мьянма, через которые идет основной поток наркотиков в Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая у наркоторговцев изъято 60 кг метамфетамина

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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